Анна Щербакова: «Восстановление проходит в плановом режиме. Вспоминаю двойные прыжочки, стараемся не торопить события»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о восстановлении после операции на колене, которую перенесла в августе. 

«Сейчас восстановление проходит в плановом режиме, пока мне нельзя давать нагрузки на левую ногу.

Но на тренировки хожу и в плавном режиме, пока даже как оздоровительная группа, занимаюсь.

Вспоминаю двойные прыжочки, всего по чуть-чуть, стараемся не торопить события, чтобы лечение не оказалось зря», – сказала Щербакова.

На вопрос о постановке новых программ фигуристка ответила отрицательно.

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