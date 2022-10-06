Анна Щербакова: «Восстановление проходит в плановом режиме. Вспоминаю двойные прыжочки, стараемся не торопить события»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о восстановлении после операции на колене, которую перенесла в августе.
«Сейчас восстановление проходит в плановом режиме, пока мне нельзя давать нагрузки на левую ногу.
Но на тренировки хожу и в плавном режиме, пока даже как оздоровительная группа, занимаюсь.
Вспоминаю двойные прыжочки, всего по чуть-чуть, стараемся не торопить события, чтобы лечение не оказалось зря», – сказала Щербакова.
На вопрос о постановке новых программ фигуристка ответила отрицательно.
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