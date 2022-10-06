Илья Авербух: «Тарасова говорит, что очень повысилось давление и болит голова. Она очень ждала этот сезон и «Ледниковый период» – может, перенервничала»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал ситуацию с ухудшением здоровья .

Тарасова не смогла присутствовать на съемках первого выпуска «Ледникового периода». В СМИ появилась информация, что тренер попала в больницу.

«Мы тоже переживаем за Татьяну Анатольевну. Естественно, еще вчера мы говорили с ней – она собиралась приехать на съемку. Но вчера вечером позвонила и сказала, что почувствовала себя неважно. И сегодня утром, к сожалению, подтвердила, что на съемку приехать не сможет.

На данный момент никаких тяжелых диагнозов не ставится – она говорит, что очень повысилось давление и болит голова. Мы ее ждем, я все время с ней на связи.

Может, потому что она очень ждала этот проект и этот сезон: каждый раз мы перезванивались, и это такая мотивация для нее была – может, она перенервничала просто из-за того, что вот было ожидание проекта.

Знаете, совсем недавно она комментировала фигурное катание – она в строю. Я надеюсь, что это просто что-то такое, связанное с погодой.

На данный момент, насколько мне известно, она действительно была в клинике, но сейчас дома. Завтра ее не будет, но через 10 дней, когда у нас будут новые съемки, мы ожидаем увидеть Татьяну Анатольевну», – сказал Авербух.