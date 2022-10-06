Двукратная чемпионка мира и тиктокер в первом выпуске «Ледникового периода» выступили с номером под нарезку K-pop композиций.

Под такую же музыку поставлена произвольная программа Евгения Семененко в этом сезоне.

Медведева была одета в рок-стиле. Во время выступления пара исполнила много вращательных поддержек, а также высокую поддержку на одной руке.

Надвигается «Ледниковый период»: Загитова ведущая (да, опять!), Медведева и Милохин в деле, дебют у Синициной и Кацалапова