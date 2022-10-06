Медведева и Милохин выступили в первом выпуске «Ледникового периода» с номером под K-pop

Теги телевидение Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в первом выпуске «Ледникового периода» выступили с номером под нарезку K-pop композиций.

Под такую же музыку поставлена произвольная программа Евгения Семененко в этом сезоне.

Медведева была одета в рок-стиле. Во время выступления пара исполнила много вращательных поддержек, а также высокую поддержку на одной руке. 

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