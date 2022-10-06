Татьяна Навка: «Мне бы хотелось увидеть Медведеву в «Ледниковом периоде» с другим партнером, а не с Милохиным»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду заявила, что в новом сезоне «Ледникового периода» хотела бы видеть двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в паре не с Даней Милохиным.

«Мне бы хотелось увидеть Медведеву в с другим партнером, а не с Милохиным. Наверное, так было бы намного интереснее как для зрителя, так и для самой Евгении.

Может быть, выступать вместе – их личное желание... Но мы готовы видеть Евгению в любом сочетании и с любым партнером», – сказала Навка.

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