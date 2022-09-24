Евгений Семененко: «На данный момент, что позволяет здоровье, все делаю. Восстановление проходит по плану»

Российский фигурист рассказал о восстановлении после травмы.

«На данный момент, что позволяет здоровье, все делаю. Есть моменты, которые не могу делать. Волчок на правой ноге, например. Тройные безболезненно получаются. Не хочется усугубить травму. Восстановление проходит по плану.

Этапы Гран-при я не выбирал. Выбирал тренерский штаб. Мне желательно в конце, чтобы успеть выздороветь. Цель на сезон – выступать на публике и двигаться вперед.

Я рад, что организм позволил приехал сюда. Болельщики ждали, писали. Как я мог не приехать?

Что касается второй оценки, то на нее был больший акцент. Эту музыку выбирали тренеры. Мне она понравилась. Она из мира классики фигурного катания», – сказал Семененко.