Софья Муравьева выступит на этапах Гран-при России в Казани и Самаре

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, на каких этапах Гран-при России будет выступать Софья Муравьева.

«В силу того, что Соня травмирована уже долгое время, мы пытаемся лечиться и как‑то тренироваться. Она – боец, сделала на разминке (на контрольных прокатах) аксель в три с половиной оборота. В целом, Соня хорошо откатала. Недоволен я только одним прыжком – срывом тройного акселя в начале произвольной. Но то, что она пошла на второй, это здорово. Повторюсь, Соня – боец.

Из‑за травмы подготовка к сезону была рваная. Это повреждение, к сожалению, остается. Но Соня умеет настраиваться, у нее большое будущее, главное, чтобы она была здорова. Мы прилагаем для этого все усилия. Завтра мы встречаемся и вновь приступаем к тренировочному процессу. В целом я доволен ее программами, ее настроем, как она каталась, проводила подготовку.

Да, Соня расстроилась после произвольной. По горячим следам я собрал команду, сказал: «Давайте прямо сейчас разберем по пунктам». Но это не для прессы. Можно сказать — рабочий момент.

Что касается ее восстановления, то все зависит от организма. У каждого человека он свой. У меня, тьфу‑тьфу‑тьфу, все заживает быстро. Прошел 17 операций, но затягивалось все быстро. Многое зависит от реабилитологов и врачей, которые работают над восстановлением Сони. Они прикладывают все усилия.

Что касается, этапов Гран‑при, то Соня выступит на третьем и пятом этапах. Еще у меня шесть юниоров поедут сейчас в Новогорск: Нелюбова, Мазур, Титова, Жилина, братья Сарновские. Могло быть и больше, но есть и другие травмированные», — сказал Плющенко.

Третий этап Гран-при России пройдет 4-6 ноября в Казани, пятый – 16-18 ноября в Самаре.