Плющенко о контрольных прокатах: «Муравьева смотрелась очень неплохо. Она катается с травмой, не можем давать ей большие нагрузки»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление Софьи Муравьевой на контрольных прокатах в Москве.

16-летняя фигуристка тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

«Я оцениваю вчерашний прокат Софьи как тренировочный, как нормальный. У нас не получился аксель в 3,5 оборота, но на разминке она его сделала великолепно.

Продолжаем работать и готовиться к сезону. Прокаты и называются контрольными, чтобы все проверить и перепроверить. Чтобы и судьи посмотрели выступления, и руководители федерации. В целом Софья смотрелась очень неплохо.

Она действительно катается с травмой, у нее есть проблемы с ногой. Мы лечим ее и не можем давать ей большие нагрузки. Но это нормальная жизнь спортсмена. Мы продолжаем лечение, и этот процесс займет некоторое время», – рассказал Плющенко.

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