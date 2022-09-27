Жулин об идее отменить ледовые шоу: «Я с Терюшковым в корне не согласен. Глупо показывать по ТВ «Лебединое озеро», как во времена смерти генсека»

Теги сборная России Александр Жулин Роман Терюшков ледовые шоу Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на идею депутата Госдумы Романа Терюшкова о приостановке ледовых шоу.

«Я с Терюшковым в корне не согласен. Несмотря на то, что сейчас тяжелое время, глупо по телевизору показывать «Лебединое озеро», как во времена смерти генсека.

Даже во время Великой Отечественной войны ездили юмористы и выступали перед солдатами, это абсолютно нормально, жизнь должна продолжаться. И так столько негатива сейчас вокруг, что хочется позитива», – сказал Жулин.

Депутат Терюшков: «Останавливать стоит не футбол, а шоу, как «Танцы на льду», которые не несут духоподъемной силы, а пропагандируют бог знает что»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные