Жулин об идее отменить ледовые шоу: «Я с Терюшковым в корне не согласен. Глупо показывать по ТВ «Лебединое озеро», как во времена смерти генсека»

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на идею депутата Госдумы Романа Терюшкова о приостановке ледовых шоу.

«Я с Терюшковым в корне не согласен. Несмотря на то, что сейчас тяжелое время, глупо по телевизору показывать «Лебединое озеро», как во времена смерти генсека.

Даже во время Великой Отечественной войны ездили юмористы и выступали перед солдатами, это абсолютно нормально, жизнь должна продолжаться. И так столько негатива сейчас вокруг, что хочется позитива», – сказал Жулин.

Депутат Терюшков: «Останавливать стоит не футбол, а шоу, как «Танцы на льду», которые не несут духоподъемной силы, а пропагандируют бог знает что»