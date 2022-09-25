Морозов о выступлении на контрольных прокатах: «Пока не хватает «физики». До первых этапов Гран-при есть время, есть куда расти»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, оценил их выступление с произвольной программой на контрольных прокатах.

Тарасова и Морозов представили программу под композицию Lighthouse, с которой выступали и в прошлом сезоне.

«На данном этапе хорошо, пока не хватает «физики». До первых этапов Гран-при есть время, есть куда расти, предварительно мы знаем, на какие этапы поедем.

Не было какого-то плана оставить программу, чтобы было полегче, хотелось после Олимпиады сохранить – либо короткую, либо произвольную.

По короткой программе специалисты уточнили технические детали, программа понравилась, некоторым это не видно, но есть и замечания.

Довольны ли тренеры? На первый взгляд, они довольны», – сказал Морозов.

У Мишиной и Галлямова – Элвис Пресли, у Павлюченко и Ходыкина – Чайковский, у Тарасовой и Морозова – олимпийский Lighthouse. Вся музыка произвольных у пар