Тренер Яметовой: «Тройной аксель у Вероники на 80-85 процентов уже готов»

Владимир Гнилозубов, тренер Вероники Яметовой, рассказал, над какими сложными прыжками работает фигуристка.

— Пробуете с Вероникой элементы ультра-си?

— Не только пробуем! Работаем над ними. Помимо того, что надо их сделать, их надо будет со временем еще и стабилизировать, а после этого надо еще и программу накатать. Над прыжками ультра-си мы работаем.

— Тройной аксель насколько сейчас готов?

— Сейчас начало сезона. В некоторые дни она приходит, и можно сказать, что уже все готово. Проходит 2-3 тренировочных дня, организм устает, и немножко отпускаешь эту ситуацию. Здесь ведь главное не травмироваться. А в целом, плюс-минус 80-85 процентов, что он уже готов.

— Есть вероятность, что покажете триксель на Гран-При России?

— Абсолютно, да. К этому мы и готовим его.

— Только в произвольную или в короткую тоже?

— Вероника будет кататься по мастерам, поэтому, в короткую тоже.

— Рискованно.

— Риск — благородное дело. Все будет зависеть от состояния Вероники, но готовим аксель в обе программы. В произвольной, получается, два тройных акселя — один сольный и один в каскаде, – сказал Гнилозубов.