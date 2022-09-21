Тренер Яметовой: «После контрольных прокатов прочитала, что фанаты просят забрать Веронику в «Тим Тутберидзе». Ради бога, я никогда не препятствую, не останавливаю»

Российский тренер Елена Левковец, работающая в Екатеринбурге с Вероникой Яметовой, поделилась мнением о перспективах фигуристки.

Левковец является первым тренером олимпийской чемпионки Сочи-2014 в команде Юлии Липницкой.

— Вероника Яметова после прокатов в Новогорске понравилась многим зрителям. А специалисты хвалили?

— Да. Но было несколько отрицательных комментариев насчет костюма в короткой программе, поэтому решили его поменять. Хотелось сделать огонь, он в принципе получился, но немножко не сложился наряд. Судьи это прокомментировали, а про все остальное сказали, что было очень хорошо. Мы смотрели на дорожку и вращения, прыжки мы пока еще не до конца восстановили — все-таки была операция. Так что ожидали худшего.

— После ярких выступлений в Новогорске к Веронике теперь много внимания от болельщиков. Чувствуете это?

— Да, я даже прочитала, что фанаты просят забрать ее в «Тим Тутберидзе». Меня уже и телевидение спрашивало: «А если вдруг она перейдет?». Да ради бога, я никогда не препятствую, не останавливаю. У каждого своя судьба.

— Какие эмоции от таких комментариев? С одной стороны вашу спортсмену хотят видеть в другой группе, с другой — у вас появилась яркая ученица, о которой говорят.

— Мне просто хочется, чтобы таких Вероник было больше. Чтобы тут, в Екатеринбурге, была сильная база. Если начали сверкать эти звездочки, то пусть сверкают дальше и другие на них смотрят. У нас же есть еще одна девочка — Лиза Лабутина, которая тоже попала в сборную. Она, конечно, пока еще маленькая, и, может, Вероника выступила в Новогорске более эмоционально, но Лиза тоже владеет всеми прыжками.

Хочется, чтобы у нас была база, как в Москве или Питере. Почему нет? У нас же по регионам сильные школы! Посмотрите на Казань, Пермь. Россия — она огромная, могучая, великая и талантливая, – сказала Левковец.