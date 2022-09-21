Тренер Гнилозубов: «Когда в Германии девочке исполняется 13-15 лет, для нее фигурное катание становится неинтересным. Кто-то катается, но это уже не та мотивация»

Российский тренер Владимир Гнилозубов рассказал об опыте работы в Германии.

— В Германии долго работали?

— Да, 25 лет.

— От россиян немецкие фигуристы отличаются?

— Очень. Там тоже в основном развивалось массово женское катание. Мальчики, понятно, тоже были, но у меня катались девочки, которые, кстати, на Гран-При ездили, чемпионаты мира, олимпийские фестивали.

Но проблема в том, что, с. Да, кто-то катается, но это уже не та мотивация, не тот стимул для дальнейшего улучшения результата. У них это как-то все скатывается на нет. У меня каталась девочка, хорошенькая такая. Но ей исполнилось 14 лет — смотрю, на тренировки ей чего-то не очень хочется ходить. Говорю: «Что такое?», а ей уже не до льда, хочется на дискотеку. То есть там совершенно другая жизнь, они по-другому смотрят на фигурное катание.

— Поднятие возрастного ценза в таком случае, получается, играет против них?

— Абсолютно. Они перестают следить за своим весом. А если следят и полнеют, для них это нормально. Но для спорта и высоких результатов это ненормально. Понятно, что, когда мы говорим про спортсменов, они обязаны правильно питаться, но там это уже переходит рамки в том плане, что они просто не следят за собой и все.

— В России все-таки жестче к спортсменам относятся?

— У нас есть спортивная дисциплина — все об этом говорит. Есть понятие, что такое спорт высоких достижений и что такое массовый спорт. А там спортивная дисциплина, я бы сказал, на низком уровне, – сказал Гнилозубов.