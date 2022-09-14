Медведева, Трусова, Кондратюк, Рылов, Евгения Тарасова примут участие в расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР

Теги сборная России ОКР Софья Великая Светлана Ромашина Федор Климов Евгения Тарасова Светлана Колесниченко Евгения Медведева Евгений Рылов Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

15 сентября на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве пройдет расширенное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. 

«Спортсмены России и Беларуси соберутся на заседание, чтобы обсудить актуальные вопросы развития спортивной карьеры в условиях нелегитимных санкций.

Всего более 140 спортсменов примут участие очно и более 50 подключатся в онлайн-формате, среди общего числа гостей будет более 20 олимпийских чемпионов», – говорится в сообщении ОКР. 

Среди участников заседания – фигуристы Евгения Медведева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Евгения Тарасова, Федор Климов, пловец Евгений Рылов, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. 

Мероприятие откроет председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая. 

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