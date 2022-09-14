Медведева, Трусова, Кондратюк, Рылов, Евгения Тарасова примут участие в расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР

15 сентября на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве пройдет расширенное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

«Спортсмены России и Беларуси соберутся на заседание, чтобы обсудить актуальные вопросы развития спортивной карьеры в условиях нелегитимных санкций.

Всего более 140 спортсменов примут участие очно и более 50 подключатся в онлайн-формате, среди общего числа гостей будет более 20 олимпийских чемпионов», – говорится в сообщении ОКР.

Среди участников заседания – фигуристы , , , , , пловец Евгений Рылов, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

Мероприятие откроет председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.