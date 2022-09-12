Алена Косторная: «Я уже начала восстановление, и скоро мы сможем встретиться на ледовом мюзикле «Дракула». Тур стартует 23 октября»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала о предстоящем выступлении в ледовом мюзикле «Дракула».

«Всем привет! Я уже начала свое восстановление, и уже скоро мы сможем встретиться на ледовом мюзикле «Дракула. История вечной любви», где я выступлю в роли юной Люси.

Наш тур стартует 23 октября. О городах, в которых я буду выступать, следите в моих социальных сетях.

Приглашаю всех посмотреть ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви»! Приходите! Мне самой уже страшно интересно! После шоу сделаем классные фотки в каждом городе», – написала Косторная.

Премьера шоу состоится 23 октября в Коломне. Полный список городов можно посмотреть здесь.