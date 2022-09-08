Артур Даниелян: «Почему выбрал группу Рукавицына? Здесь тренируются Алиев, Игнатов. Плюс мне было интересно поработать с тренером-мужчиной»

Серебряный призер чемпионата Европы-2020 Артур Даниелян рассказал, что уже поставил новые программы в группе , прежде чем принял решение перейти к Евгению Рукавицыну.

– Правильно понимаю, что вы успели поставить программы к нынешнему сезону?

– Да, поставили хорошие программы. Но так сложилось. Понимаете, мне уже нечего терять. Я довольно низко для себя самого опустился в плане результативности. Выступаю не на том уровне.

Поэтому такие изменения – необходимость. А дальше – как получится. Я хотел дать себе шанс, потому что моя карьера не будет длиться до конца моих дней. Лавочка в какой-то момент закроется. Не попробуешь что-то изменить – не узнаешь, правильно это или нет.

Безусловно, я безумно благодарен своим бывшим наставникам – и буду благодарен вечно. Они сделали из меня отличного спортсмена! И я никогда не смогу сказать про них ни одного плохого слова.

– Почему обратили внимание именно на группу Рукавицына?

– Здесь тренируются Дима Алиев, . Они взрослые спортсмены, Дима – чемпион Европы, Макар тоже занимал высокие места, они прыгают все четверные.

Я понимал, что это, возможно, то, что мне надо. И группа не такая прямо большая, то есть обделен вниманием не буду. Плюс мне было интересно поработать с тренером-мужчиной.

Когда я тренировался у Елены Германовны, со мной часто занимался Александр Сергеевич Успенский. И у нас с ним хорошо складывалось. Поэтому и обратил внимание на группу Евгения Владимировича и решил, что надо пробовать.

– Это тонкий момент, но можете ли уже сравнить работу с новым тренером и то, что делали раньше?

– Не хочу сравнивать тренеров, это два разных человека с разным характером. У меня все хорошо, пока точечно какие-то моменты исправляем и по крупицам все собираем.

Я до перехода тренировался «американскими горками». То коронавирус, то ноги болели, потом нормально, потом снова-здорово... И сейчас налаживаем все, – сказал Даниелян.