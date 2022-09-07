Мишин о произвольной Коляды: «Сегодня он ее сделал не так, как хотелось бы. Показать достойно танец человека с помутненным разумом – задача очень сложная»

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин оценил прокат произвольной программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Произвольная Коляды поставлена под «Танго в сумасшедшем доме» из оперы «Жизнь с идиотом» Альфреда Шнитке.

«Задумана очень сильная хореографически программа. Сегодня он ее сделал не так, как хотелось бы. И я хочу отметить, что это очень трудный жанр.

У нас были русские, австрийские, японские, африканские танцы, были танцы слепых и танцы на одной ноге. Но показать достойно танец человека с помутненным разумом – это задача очень сложная. И такая задача перед нами стоит. Я вижу места, которые надо усилить и сделать так, чтобы все заиграло теми красками, которые туда вложены.

Мы здесь хотели просто показать программу. Конечно, контент будет более сложный, это очевидно. Мы работаем над этим», – сказал Мишин.