Мишин о новой произвольной Туктамышевой: «Одиночество не требует разрывного, оно – тонкое и деликатное, как написал Крутой»

Тренер Алексей Мишин рассказал о новой произвольной программе , которую она представила на контрольных прокатах.

«Программа поставлена по мотивам произведения Игоря Крутого «Одиночество». Год назад Илья Авербух делал шоу по мотивам произведений Игоря Крутого. И он сделал программу, но Лиза в нее как-то не вписалась.

В этом году мы решили вернуться, и возвращение получилось удачным.

Она совсем выглядит по-другому, очень изысканно, грамотно, в стиле минимизации своих чувств и ощущений, потому что одиночество не требует разрывного, оно тонкое и деликатное, как написал Крутой и как звучит его одиночество.

В короткой программе она (Туктамышева) одна, здесь она другая», – сказал Мишин.

Короткая программа фигуристки поставлена под ремикс песни Нины Симон Feeling Good.

Туктамышева представила новую произвольную программу под «Одиночество» Игоря Крутого. Она исполнила каскад с тройным акселем