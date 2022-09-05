Владимир Морозов о заплыве на сапах: «Все прошло хорошо, даже не искупался. Очень понравились и формат, и атмосфера, и зрители»

Российский фигурист , выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился впечатлениями от участия в заплыве на сапах на фестивале водных видов спорта «Открытая вода».

«В заплыве на сапах я попробовал себя впервые и сразу в гонке. Но прошло все хорошо, даже не искупался.

Очень все понравилось – и формат, и атмосфера, и зрители. Следующим летом обязательно продолжу на сапах ходить», – сказал Морозов.

Тарасова и Морозов выступили в заплыве на сапах на фестивале «Открытая вода» в Москве