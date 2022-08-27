«Функционеры и спортсмены – разные полюса, миры и понимание спорта. Так что в данном случае радуемся». Бестемьянова о программе канадской фигуристки под «Очи черные»

Теги сборная Канады женское катание Наталья Бестемьянова Гран-при среди юниоров Лиа Перейра Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление канадской фигуристки Лиа Перейры на юниорском этапе Гран-при в Куршевеле.

Ранее Перейра исполнила произвольную программу под романс Евгения Гребенки «Очи черные» с вокалом на русском языке.

«Это мировая классика, «Очи черные» – очень эффектная вещь, она выигрышно звучит, и у меня она была когда-то, еще в одиночном катании. «Очи черные» так популярен, что его часто перепевают и на других языках.

Надо понимать, что функционеры и спортсмены – разные полюса, разные миры, разное понимание спорта. Функционеры занимаются политикой, спортсмены – спортом. Так что в данном случае радуемся, слава богу», – сказала Бестемьянова.

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