Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о мотивации российских фигуристов на фоне отстранения от международных стартов.

«Не знаю, почему в фигурном катании возникают вопросы о потере мотивации, мне кажется, там огромная мотивация.

Нет международных турниров – ну и что, мне кажется, там ажиотаж вызвать несложно, и права будут неплохо покупаться даже среди иностранных болельщиков.

В фигурном катании спортсмены могут выступать в наших шоу и быть востребованными. Может снижать мотивацию высокий уровень конкуренции, но ведущих спортсменов это не пугает», – сказала Журова.