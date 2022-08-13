Журова о награждении Щербаковой орденом Дружбы: «Фигурное катание – это пропаганда и продвижение российской культуры»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала награждение фигуристки Анны Щербаковой орденом Дружбы.
– Как распределяются государственные награды среди спортсменов?
– В России существуют определенные критерии, согласно которым олимпийские чемпионы получают после Олимпиады те или иные награды. Есть орден Дружбы, есть орден Почета, есть медаль и орден «За заслуги перед Отечеством».
Статус государственной награды зависит от медали, которую спортсмен получил на Олимпиаде. Награда – нормальная практика, ничего сверхъестественного здесь нет.
– Какой вклад в развитие культурного наследия страны внесла Щербакова?
– Фигурное катание – это пропаганда и продвижение российской культуры. Именно для фигуристов актуален орден Дружбы, потому что он подразумевает вклад в культурную составляющую страны.
– Дает ли орден какие‑то привилегии?
– У меня, например, есть орден Почета. Никаких привилегий он мне не дает. Если Щербакова станет олимпийской чемпионкой еще раз, то она вправе получить орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.
Единственное: спортсмены, у которых есть ордена и медали, получают дотации и надбавки при выходе на пенсию, – сказала Журова.
Запоздалый прием олимпийцев, пропустивших встречу с Путиным. Большунов и Щербакова получили ордена – в «Лужниках», но без зрителей