Журова о награждении Щербаковой орденом Дружбы: «Фигурное катание – это пропаганда и продвижение российской культуры»

Теги сборная России Светлана Журова женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала награждение фигуристки Анны Щербаковой орденом Дружбы.

– Как распределяются государственные награды среди спортсменов?

– В России существуют определенные критерии, согласно которым олимпийские чемпионы получают после Олимпиады те или иные награды. Есть орден Дружбы, есть орден Почета, есть медаль и орден «За заслуги перед Отечеством».

Статус государственной награды зависит от медали, которую спортсмен получил на Олимпиаде. Награда – нормальная практика, ничего сверхъестественного здесь нет.

– Какой вклад в развитие культурного наследия страны внесла Щербакова?

– Фигурное катание – это пропаганда и продвижение российской культуры. Именно для фигуристов актуален орден Дружбы, потому что он подразумевает вклад в культурную составляющую страны.

– Дает ли орден какие‑то привилегии?

– У меня, например, есть орден Почета. Никаких привилегий он мне не дает. Если Щербакова станет олимпийской чемпионкой еще раз, то она вправе получить орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Единственное: спортсмены, у которых есть ордена и медали, получают дотации и надбавки при выходе на пенсию, – сказала Журова.

Запоздалый прием олимпийцев, пропустивших встречу с Путиным. Большунов и Щербакова получили ордена – в «Лужниках», но без зрителей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные