Бывший врач «Спартака» и ЦСКА Владимир Зоткин назвал возможные сроки восстановления фигуристки Анны Щербаковой после травмы.

Ранее спортсменка перенесла операцию на колене.

– Вопросов по травме еще много. Была ли кровь внутри сустава? Вертикальное или горизонтальное повреждение было? Чтобы ей полностью восстановиться, прыгать, работать в полную силу, потребуется не менее месяца. Травма не очень серьезная, но месяц потребуется.

– Щербакова продолжала выступать с травмой. Можно было как-то снизить болевые ощущения?

– Конечно, колено можно было фиксировать. Опять-таки, важно знать точный характер травмы.

– Что включает в себя процесс восстановления?

– Сейчас нужно пройти полный период реабилитации. Делать специальные упражнения.

– В декабре фигуристов ждет чемпионат России. Успеет ли Щербакова подготовиться к нему?

– В принципе, да. Чисто теоретически восстановиться к декабрю можно, – сказал Зоткин.

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой