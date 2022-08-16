Роднина о травме Щербаковой: «Обидно, что в таком раннем возрасте уже начинаются травмы, которые требуют хирургического вмешательства»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала здоровья Анне Щербаковой, которая в ближайшее время перенесет операцию на колене.

18-летняя фигуристка завтра отправится в Германию, где и будет прооперирована.

«Пропустит часть сезона? Мы до января месяца не допущены ни до одних соревнований.

Может ли это отразиться на ее карьере? Все может быть, я не врач, а гадать на кофейной гуще мы не будем. Желаю ей здоровья.

Только обидно, что в таком раннем возрасте уже начинаются такие травмы, которые требуют хирургического вмешательства», – сказала Роднина.

Щербакова перенесет операцию на колене: «Давняя травма не дает мне тренироваться в полную силу»