Роднина о травме Щербаковой: «Обидно, что в таком раннем возрасте уже начинаются травмы, которые требуют хирургического вмешательства»

Теги сборная России Ирина Роднина травмы женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала здоровья Анне Щербаковой, которая в ближайшее время перенесет операцию на колене.

18-летняя фигуристка завтра отправится в Германию, где и будет прооперирована.

«Пропустит часть сезона? Мы до января месяца не допущены ни до одних соревнований.

Может ли это отразиться на ее карьере? Все может быть, я не врач, а гадать на кофейной гуще мы не будем. Желаю ей здоровья.

Только обидно, что в таком раннем возрасте уже начинаются такие травмы, которые требуют хирургического вмешательства», – сказала Роднина.

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