Анжелика Крылова: «Кагановская и Ангелопол настроены выступать по мастерам. Мы поставили две мощные программы, это для них серьезный шаг»

Тренер Анжелика Крылова рассказала о подготовке танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола к следующему сезону.

«Готовимся выступить на контрольных прокатах, будем показывать новые программы, обе программы готовы.

Они настроены выступать по мастерам, это, конечно, дает им мотивацию, даже то, что они не могут выступать на юниорских Гран-при, мы уже перестроились на этот сезон и будем готовиться по мастерам.

А там уже видно будет – если нас допустят, то будем выступать по юниорам в конце сезона, там уже будет зависеть от того, как будет складываться ситуация.

Настрой очень рабочий, работаем много, много новых элементов. Я считаю, что мы две мощные программы поставили, поэтому это для них серьезный шаг», – отметила Крылова.

В прошлом сезоне Кагановская и Ангелопол занимали первое и второе места на этапах юниорского Гран-при.