«Среди добросовестных спортсменов принято негласное правило – менять программу при переходе». Команда Булычевой обратилась к 12-летней фигуристке Андреевой

Тренерская команда Оксаны Булычевой обратилась к 12-летней фигуристке Елизавете Андреевой, которая ранее покинула группу и перешла к другому тренеру.

«Дорогая Лиза, в мире фигурного катания среди профессиональных тренеров и добросовестных спортсменов принято негласное правило – менять программу при переходе в новую команду. Бывают исключения, когда переход совершается в середине сезона. Но это же не наш случай.

О невозможности использования тобой постановки, образа и идеи программы, созданной тренерским штабом «Булычева Тим» ты и твой представитель в лице мамы были официально уведомлены две недели назад, на следующий день после внезапного ухода. Поэтому менять что-либо необходимо тебе. Если, конечно, новый тренерский штаб заинтересован в этом.

Тренерский штаб «Булычева Тим» оставляет за собой право сохранить созданную им идею, образ и постановку в своей школе.

Мы всегда желали и желаем успеха всем нашим бывшим спортсменам! Но мы также всегда будем отстаивать интересы нашей школы, нашей команды и нашего тренерского штаба.

На этом весь спор на данную тему считаем необходимым прекратить и перестаем отвечать на вопросы и провокации по этому вопросу. Спасибо за понимание», – говорится в сообщении команды.

Фигуристка ответила, что отказалась от программы.

«Я хотела бы прекратить какие-либо дискуссии в отношении меня, перехода, программы. И очень прошу прекратить это всех.

Решение относительно программы уже принято бывшим тренерским штабом. Жаль, мне она нравилась, мне нравился мой образ. Но я все понимаю.

Мы неожиданно и спонтанно прекратили сотрудничество со штабом. Все бывает, но хотела бы еще раз всем сказать: я остаюсь благодарна всем моим первым тренерам. За все», – написала фигуристка.

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