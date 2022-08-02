Тренер группы Мишина Челошкин: «Лазукин готовится к новому сезону, планирует участвовать. Заодно помогает тренировать детишек из младшей группы»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Андрей Лазукин Евгений Семененко Егор Челошкин Фигурное катание

Тренер группы Алексея Мишина Егор Челошкин рассказал о планах Андрея Лазукина продолжать спортивную карьеру, а также о восстановлении Евгения Семененко после падения на шоу в апреле этого года. 

– Как дела у Андрея Лазукина? Его в последние годы часто преследуют травмы.

– В прошлом сезоне Андрей был вынужден много заниматься своим здоровьем, но успел выступить на этапах Кубка России. Сейчас он продолжает тренироваться – готовится к новому сезону, в котором планирует участвовать. Заодно иногда помогает тренировать детишек из младшей группы.

– А Евгений Семененко восстановился после страшного падения на ледовом шоу весной?

– Да, он очень быстро адаптировался. Часто даже приходилось останавливать Женю. Я его просил: «Давай поспокойнее с упражнениями!» А он отвечал: «Нет, я уже готов. Давайте мне вертушки, прыжки, аксель». Тяжело было притормаживать рвение, – сказал Челошкин.

Семененко вернулся после жути в шоу Плющенко – с программой, в которой получил сотрясение, и номерами в военной форме

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