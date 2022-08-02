Тренер группы Мишина Челошкин: «Лазукин готовится к новому сезону, планирует участвовать. Заодно помогает тренировать детишек из младшей группы»

Тренер группы Алексея Мишина Егор Челошкин рассказал о планах Андрея Лазукина продолжать спортивную карьеру, а также о восстановлении после падения на шоу в апреле этого года.

– Как дела у ? Его в последние годы часто преследуют травмы.

– В прошлом сезоне Андрей был вынужден много заниматься своим здоровьем, но успел выступить на этапах Кубка России. Сейчас он продолжает тренироваться – готовится к новому сезону, в котором планирует участвовать. Заодно иногда помогает тренировать детишек из младшей группы.

– А Евгений Семененко восстановился после страшного падения на ледовом шоу весной?

– Да, он очень быстро адаптировался. Часто даже приходилось останавливать Женю. Я его просил: «Давай поспокойнее с упражнениями!» А он отвечал: «Нет, я уже готов. Давайте мне вертушки, прыжки, аксель». Тяжело было притормаживать рвение, – сказал Челошкин.

Семененко вернулся после жути в шоу Плющенко – с программой, в которой получил сотрясение, и номерами в военной форме