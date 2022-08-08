Анна Щербакова: «Подошел к концу мой первый тур в команде шоу Авербуха. Каждый выход на лед – счастье, искренние эмоции и огромный стимул двигаться вперед»

Теги Илья Авербух сборная России Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась эмоциями от участия в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи.

«22 из 22. Вот и подошел к концу мой первый тур в прекрасной команде шоу Ильи Авербуха. Чемпионы, легенды фигурного катания!

22 шоу, 44 проката, 110 выходов на лед (я могу так долго продолжать) – и каждый раз невероятное счастье, искренние эмоции и огромный стимул двигаться вперед. Сочи, Спасибо!» – написала Щербакова в соцсети.

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