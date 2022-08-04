Евгений Плющенко: «Смена спортивного гражданства – ни в коем случае не предательство. Это личное дело каждого»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался на тему смены гражданства спортсменами.

«Смена спортивного гражданства – это ни в коем случае не предательство. Это личное дело каждого. У каждого человека своя позиция, каждый спортсмен выбирает свою дорогу, исходя из многих факторов.

Лично я на месте наших фигуристов не стал бы менять гражданство и не стал бы никому советовать так делать. Но в любом случае каждый решает сам, как ему поступить в этой жизни», – сказал Плющенко.

Гран-при по фигурке впервые без России, но наши люди в деле – за Грузию, Польшу и США