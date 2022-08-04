Евгений Плющенко: «Смена спортивного гражданства – ни в коем случае не предательство. Это личное дело каждого»

Теги Евгений Плющенко сборная России Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался на тему смены гражданства спортсменами.

«Смена спортивного гражданства – это ни в коем случае не предательство. Это личное дело каждого. У каждого человека своя позиция, каждый спортсмен выбирает свою дорогу, исходя из многих факторов.

Лично я на месте наших фигуристов не стал бы менять гражданство и не стал бы никому советовать так делать. Но в любом случае каждый решает сам, как ему поступить в этой жизни», – сказал Плющенко.

Гран-при по фигурке впервые без России, но наши люди в деле – за Грузию, Польшу и США

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