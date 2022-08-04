Евгений Плющенко: «Мы должны готовиться, пахать. Жизнь поменяется, и все спортсмены будут принимать участие в международных соревнованиях»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований и ледовых шоу.

«Мотивация у спортсменов, тем более у фигуристов, должна быть всегда. Они, как солдаты, должны быть готовы к любым решениям.

Действительно, печально то, что сейчас происходит. Российских спортсменов исключают из международных соревнований, шоу.

В этом году ни один российский фигурист не откатался в зарубежном шоу. В том числе и я. Были действующие контракты в Японии, Европе. К сожалению, организаторы провели шоу, но отказались от российских спортсменов.

Но мы должны готовиться, пахать. Жизнь поменяется, и все спортсмены будут принимать участие в международных соревнованиях», – сказал Плющенко.

«Несмотря на отстранения и текущую ситуацию, у нас академия работает в том же режиме, готовится к сезону.

15 августа пройдут в Новогорске прокаты юниорской сборной. Мы едем туда. В сентябре у нас тоже запланированы некоторые мероприятия», – цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».