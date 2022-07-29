Станислава Константинова: «Все знакомые говорят: «Ты уже не вернешься». Возможно, я в это верю, но не хочу загадывать»

Российская фигуристка рассказала, при каком условии может продолжить спортивную карьеру.

— У меня появилось какое-то новое дыхание. Желание тренироваться и работать, а не просто кататься в платье. Это нужен огромный ресурс. Не просто заниматься самоуничтожением с помощью тренировок и любимого «результат через страдания». А именно большой ресурс, чтобы переформатировать свои тренировки в профессиональную взрослую работу.

Пока этого ресурса нет. Я сказала Виктории Евгеньевне: «Если он вдруг появится, приду только к вам. Вам придется терпеть меня».

— Как Виктория Евгеньевна отреагировала на то, что ты вернешься, когда у тебя будут ресурсы?

— Я думаю, что она просто не поверила. Мне все мои знакомые говорят: «Ты уже не вернешься. Тебе уже понравится ничего не делать, особо не напрягаться».

Отчасти, возможно, я в это верю, но просто не хочу загадывать. Мне кажется, говорить «я никогда не буду вот это или я буду вот это» — сейчас очень сложно в нашем мире. Ты не знаешь, как повернется твоя жизнь, не знаешь, что будет, — сказала Константинова.

Станислава Константинова завершила спортивную карьеру