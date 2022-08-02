Загитова об участии во Всемирном конгрессе татар: «Мы рассматривали важные проблемы сохранения ценностей и традиций народа»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о посещении «Игр дружбы» и Всемирного конгресса татар в Казани.

«Просто невероятно активные выдались будни! Сначала я провела благотворительный мастер-класс в спортивной школе олимпийского резерва, потом побывала на международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы», а на следующий день присутствовала на VIII съезде Всемирного конгресса татар.

Последнее из мероприятий, кстати, было настолько интересным, что мне целого поста не хватит поделиться с вами своими впечатлениями! Мы рассматривали вопросы национально-культурного наследия татар, а также другие важные проблемы сохранения ценностей и традиций народа», – написала Загитова в соцсети.

Алина Загитова займет место в президиуме на заседании съезда Всемирного конгресса татар