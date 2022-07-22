Анна Щербакова: «Родители мне говорили: «Не можешь справиться – больше учись, бросай спорт». Когда поняли, что я настроена серьезно, просто учили меня правильно совмещать»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о совмещении учебы и спорта.

«Я бы хотела сказать, в первую очередь, спасибо моим родителям, потому что с детства они меня приучали, что заниматься спортом – это мое решение, но учеба всегда была на первом месте. Всегда мне говорили: «Не можешь справиться – больше учись, бросай спорт».

Это говорили, когда я младше была, потом, конечно, когда они поняли, что я настроена серьезно, просто учили меня правильно совмещать. Даже если после тренировок возвращаешься уставшая – все равно надо учиться, выполнять все задания.

Могу сказать, что тяжелее всего было в олимпийский сезон, у меня были мысли исключительно об Олимпиаде, и родители всю важность понимали. Когда шли выступления, я была полностью сосредоточена на них.

Как только они закончились, засела за учебники, весь месяц перед ЕГЭ училась, готовилась. Очень рада, что получилась сдать все хорошо: сначала обрадовалась, но потом началось самокопание – почему ошиблась тут или там, но с моей подготовкой очень довольна», – сказала Щербакова.

Щербакова и Трусова поступили в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма