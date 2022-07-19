Александр Жулин: «Думаю, уход Ханю связан с проблемами с мотивацией. Стремиться больше не к чему, все повыигрывал, да и возраст»

Тренер по фигурному катанию прокомментировал завершение карьеры двукратного олимпийского чемпиона .

«Жалко, легенда. Это был великий фигурист. Думаю, уход связан с проблемами с мотивацией, он выиграл две Олимпиады. Ему уже стремиться больше не к чему – все повыигрывал, да и возраст уже, конечно.

В Японии обожают фигурное катание. Шоу, которые создаст Ханю, будут безумно популярны. Кто бы туда ни ездил, залы всегда битком.

Ханю может еще смело лет 6-7 кататься и будет собирать залы, совершенно не волнуюсь за его финансовую составляющую», – сказал Жулин.

«Ушла эпоха, он суперзвезда. Очень жаль, что он завершил карьеру, но, видимо, пришел его возраст.

Думаю, что он еще будет блистать в показательных выступлениях и шоу. Если говорить про его шоу, то не могу ничего советовать, хочу пожелать Ханю удачи. Думаю, что у него все отлично получится», – сказал Жулин Metaratings.ru.

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет