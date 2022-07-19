Александр Жулин: «Думаю, уход Ханю связан с проблемами с мотивацией. Стремиться больше не к чему, все повыигрывал, да и возраст»

Теги Александр Жулин сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю ТАСС Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал завершение карьеры двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

«Жалко, легенда. Это был великий фигурист. Думаю, уход связан с проблемами с мотивацией, он выиграл две Олимпиады. Ему уже стремиться больше не к чему – все повыигрывал, да и возраст уже, конечно.

В Японии обожают фигурное катание. Шоу, которые создаст Ханю, будут безумно популярны. Кто бы туда ни ездил, залы всегда битком.

Ханю может еще смело лет 6-7 кататься и будет собирать залы, совершенно не волнуюсь за его финансовую составляющую», – сказал Жулин.

«Ушла эпоха, он суперзвезда. Очень жаль, что он завершил карьеру, но, видимо, пришел его возраст.

Думаю, что он еще будет блистать в показательных выступлениях и шоу. Если говорить про его шоу, то не могу ничего советовать, хочу пожелать Ханю удачи. Думаю, что у него все отлично получится», – сказал Жулин Metaratings.ru.

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет

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