Евгений Плющенко: «Ханю – самая большая звезда в истории фигурного катания. Удачи тебе в будущем, мой друг»

прокомментировал новость о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона .

«Сегодня я узнал, что мой хороший друг, выдающийся фигурист, самая большая звезда в истории фигурного катания Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры.

Я ценю все, что он сделал для фигурного катания. Хотел бы пожелать ему всего наилучшего в профессиональной карьере и надеюсь, что он сделает людей во всем мире счастливыми своими выступлениями в шоу.

Удачи тебе в будущем, мой друг Юдзуру-сан 💪🏻» – написал Плющенко.

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет