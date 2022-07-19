Траньков о завершении карьеры Ханю: «Великие тоже должны двигаться дальше. Счастлив, что катался с этим спортсменом в одно время»

прокомментировал новость о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона .

«Ханю ушел из большого спорта, и к этому надо относиться философски, ведь всему свое время и великие тоже должны двигаться дальше.

Я счастлив, что в одно время катался с этим спортсменом, наблюдал его становление с юниорского уровня. Уверен, что Юдзуру в той или иной ипостаси останется в фигурном катании, ведь это его жизнь.

Уверен, мы еще не раз встретимся и с удовольствием будем вспоминать все, что прошли вместе. В том числе и на олимпийском льду», – сказал экс-фигурист.

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет