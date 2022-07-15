Дмитрий Алиев: «Хотел бы поблагодарить Плющенко и Рудковскую за доверие и классную возможность выступать в туре «Союз чемпионов»

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев высказался о завершении тура шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко.

Финальное шоу прошло вчера в Нижнем Новгороде.

«Завершили тур «Союз чемпионов» с Евгением Плющенко. Хотел бы поблагодарить Евгения Плющенко и Яну Рудковскую за доверие и за то, что имел такую классную возможность выступать в этом туре.

Это было незабываемо и интересно! Спасибо болельщикам и зрителям, которые дарили нам свое тепло. Обнимаю каждого и говорю спасибо!» – написал Алиев.

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