Дмитрий Алиев: «Хотел бы поблагодарить Плющенко и Рудковскую за доверие и классную возможность выступать в туре «Союз чемпионов»

Чемпион Европы по фигурному катанию высказался о завершении тура шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко.

Финальное шоу прошло вчера в Нижнем Новгороде.

«Завершили тур «Союз чемпионов» с . Хотел бы поблагодарить Евгения Плющенко и Яну Рудковскую за доверие и за то, что имел такую классную возможность выступать в этом туре.

Это было незабываемо и интересно! Спасибо болельщикам и зрителям, которые дарили нам свое тепло. Обнимаю каждого и говорю спасибо!» – написал Алиев.