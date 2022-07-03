Мишина о сборе с Туктамышевой и Колядой в Куршевеле: «Высокогорье окажет очень положительный эффект. Программы готовы, остается только их накатывать»

Тренер Татьяна Мишина прокомментировала новость о том, что фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда проведут летние сборы в Куршевеле.

«Это высокогорье, каждый год туда стремились выезжать, это очень полезно для выносливости. Если все получится, то, естественно, вся группа старших поедет.

Подготовка в высокогорье окажет очень положительный эффект. Надеемся, что все состоится: сложностей с логистикой достаточно, но, скорее всего, все получится», – сказала Мишина..

Также Мишина рассказала о настрое фигуристов перед началом сезоном.

«У наших ребят все хорошо. Лиза и Миша выступают на шоу у Плющенко. У младшей группы, которая еще подтягивается, тоже все хорошо – сбор прошел удачно.

Все в хорошем состоянии и настроены на новый сезон. Программы уже все готовы, остается только их накатывать», – сказала Мишина.

Мишин, Туктамышева и Коляда в августе проведут сбор в Куршевеле