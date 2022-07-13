Оксана Грищук: «Для меня написали роль в фильме «Ронин» с Робертом Де Ниро и Жаном Рено. Из-за Олимпиады отказалась, меня заменила Витт»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук рассказала о попытках сделать карьеру в Голливуде.

«1997 год, мы выступали в турне «Чемпионы на льду». Ко мне подошла женщина, представитель крупного агентства. Она познакомила меня с Джоном Франкенхаймом – известным режиссером, который, как оказалось, с 1992-го был моим фаном и следил за нашими выступлениями.

Он сказал, что я ему напоминаю Изабеллу Росселлини (итальянская актриса, жена режиссера Мартина Скорсезе – Sports.ru). А я даже не знала, кто это. И так меня пригласили для участия в съемках фильма «Ронин». Там снимались Роберт Де Ниро, Жан Рено, другие звезды... Франкенхайм так хотел меня видеть, что даже специально написал роль. Все очень солидно, красиво, было только одно «но» – как я буду сниматься, если на носу олимпийский сезон?

Мне клятвенно пообещали, что съемки не будут пересекаться со спортивным расписанием. На этих условиях я подписала контракт. В Париже у меня была короткая встреча с актерами и со съемочной группой. У меня было очень ограничено время и все мысли – не о кино, а о соревнованиях, которые мы приехали выигрывать.

Потом съемка в декабре сорвалась по их вине, в январе у нас был чемпионат Европы. Февраль попал ровно на Олимпиаду. Мне пришлось отказаться от роли. В итоге меня заменили .

Потом я еще какое-то время ходила по кастингам. Но мир Голливуда – очень сложный, живет по своим законам. К тому же, я никогда не думала всерьез, что стану актрисой. Это было одним из моих хобби. А хобби у меня по ходу карьеры были разные.

Однажды я купила себе караоке и дома записывала песни. И когда поняла, что неплохо получается, даже стала приносить эти кассеты на лед и ставить на время разминки. Я вышивала, вязала, шила маленькие подушечки, чего только не было.... Актерство – просто одно из хобби в этом ряду», – отметила Грищук.

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США