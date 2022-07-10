Алексей Мишин: «Хочу сравнить игру нападающих «Зенита» с балетными движениями танцовщиков высокого класса – получили мяч и вперед»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию сравнил игру форвардов с движениями балетных танцовщиков.

Накануне петербуржцы обыграли в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 4:0.

«Я вчера посетил Суперкубок, был в восторге от энергии, атмосферы игры и от любви наших болельщиков к команде. Все это у меня оставило жизнерадостное впечатление от красивого действия. Меня как-то критиковали за такое сравнение, но я опять хочу сравнить игру и движение наших нападающих с балетными движениями танцовщиков высокого класса – получили мяч и вперед.

Замечательная тренерская мысль была пригласить «Спартак» на свою половину поля. Когда они приближались, тогда игроки «Зенита» и организовывали атаки, это все просматривалось очень явственно, особенно во втором тайме матча. Ярчайшее событие, спасибо «Газпром-Арене», «Зениту», ну и, конечно же, «Спартаку».

И в случае счета 1:0 мои впечатления не поменялись бы, потому что я увидел красоту арены, общую обстановку игры и реакцию болельщиков. Счет был бы важен, если бы набирали три очка в таблице, здесь для меня счет матча значения не имел. Второй гол мне очень понравился, с острого угла забил – это было сказочно», – сказал Мишин.