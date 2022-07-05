Максим Ставиский: «Когда маленькая девочка берет взрослую тему, иногда это смотрится нелепо. Хотя вот у Щербаковой настолько одухотворенное лицо, что веришь ей»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду прокомментировал поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании

– Это упорная борьба с нашими молодыми чемпионками, безусловно. Они думают, что добились своей цели. А я думаю, что совершенно ничего не поменяется.

– Борьба с чемпионками – возможно. Но я слышал, что больше всего от нового ценза пострадают не одиночницы, а пары с танцорами.

– Тут все индивидуально. Я вот переходил в мастера в 18 лет, и было нормально. Вообще я бы о чем тут говорил – возможно, в парах это не так критично, но в танцах проблема действительно есть. В танцах надо изображать взрослые отношения в программе, особенно если тебе дают катать блюз или любой другой заведомо сексуальный танец. Или латина, в которой танцуют чуть ли не полуголые девушки.

И запускать такие танцы у детей… Странно это. Тут надо либо какую-то комедию по типу «Чунга-Чанги», либо сама по себе серьезная вещь становится комедией. Потому что, когда детишки по приказу хореографа изображают из себя знойных латиноамериканок, это не всегда выглядит адекватно. Так что для танцев, на мой взгляд, в моральном плане ценз действительно объективен.

– А в одиночном катании разве не та же самая проблема? Поставили Валиевой «Болеро», и фанаты ищут в нем отсылки на балет Бежара, где все было довольно эротизировано.

– Мне кажется, такой подтекст ищут только те, кто у себя в голове какие-то странные ассоциации настроили. У меня, к примеру, «Болеро» Валиевой ни с чем таким не ассоциируется. Вообще если иметь в виду «Болеро» Равеля, то он его написал глядя на работу станков в цеху. А сексуальный подтекст этой музыке придал уже Бежар.

– А «Кармен»?

– Это взрослая история со своими интригами и страстями. Но «Кармен» уже настолько избита и затерта, что даже маленькой девочке можно выйти в красном платье и уже работает. Необязательно изображать что-то такое… Конечно, в одиночном катании тоже есть проблемы, когда маленькая девочка берет взрослую тему с какими-то внутренними переживаниями. Иногда это смотрится нелепо.

Хотя, если объективно, у некоторых и получается. Если смотреть на Аню Щербакову, к примеру, то у нее настолько одухотворенное лицо с глубокими глазами, что начинаешь ей верить. Так что здесь вопрос к хореографу, как он все поставит, и к самой фигуристке, удастся ли ей интерпретировать задумку. Ане вот удается, – сказал Ставиский.