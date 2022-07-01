Ксения Доронина: «Готова ли Трусова выиграть первый взрослый титул? Все шансы у нее есть. Тут уж кто как справится с нервами»

Двукратная чемпионка России Ксения Доронина поделилась мнением о перспективах российских фигуристок в следующем сезоне.

– Готова ли Трусова в следующем сезоне выиграть свой первый взрослый титул?

– Думаю, что смогла бы. Все шансы у нее для этого есть, арсеналом всех прыжков она владеет. Тут уже кто как соберется и справится с нервами. Все старо как мир!

– Кого из соперниц ей стоит больше опасаться: Щербакову или Валиеву?

– Все девочки соревнуются на высочайшем уровне, поэтому их спарринг втроем так и будет продолжаться. Кто будет чище и сильнее выступать, тот и выиграет.

– Если Трусова останется без золота на чемпионате России, возможен ли ее новый уход от Тутберидзе?

– В голову к спортсмену не залезешь. Мы помним, что был сложный олимпийский сезон, когда она рассчитывала, также как и остальные, на золотую медаль. У любого спортсмена все равно идут какие-то психологические надломы и процессы.

Она же уже уходила, возвращалась. Сложно как-то прогнозировать такие вещи. Мне кажется это такой, кулуарный вопрос, происходящий между тренером и спортсменом.

– Что делать в следующем сезоне российским фигуристам в условиях ограничений?

– Я предполагаю, что мотивационная планка снижается, потому что они привыкли не только между собой соревноваться. Понятно, что основной соревновательный процесс у девочек идет между собой – между тремя, четырьмя и пятью местами.

Но в целом было понимание того, что мы не просто сидим в своей стране, а куда-то выезжаем и показываем себя. Очень бы хотелось, чтобы какие-то дружеские старты организовывались в Китае, Казахстане, Беларуси. Хочется, чтобы были не только этапы Кубка России.

Но я надеюсь, что ситуация все-таки стабилизируется. И пусть пропустим сезон, надеюсь, что это не затянется надолго.

Надо, чтобы фигуристы удержали себя для дальнейшего продолжения карьеры. Тем более вводятся уже ограничения с повышением возраста. Есть надежда, что девчонки будут радовать нас своими успехами дальше, – сказала Доронина.