Этери Тутберидзе сегодня вернется в Москву из США («Матч ТВ»)

Теги сборная России Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Этери Тутберидзе сегодня вернется из США в Москву, сообщает «Матч ТВ».

Тренер прилетит в Россию через Стамбул. 

Тутберидзе уехала в США, где сейчас тренируется ее дочь Диана Дэвис, весной этого года.

Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Ранее появилась информация, что пара 30 июня пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США. 

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

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