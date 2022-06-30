Этери Тутберидзе сегодня вернется в Москву из США («Матч ТВ»)

Этери Тутберидзе сегодня вернется из США в Москву, сообщает «Матч ТВ».
Тренер прилетит в Россию через Стамбул.
Тутберидзе уехала в США, где сейчас тренируется ее дочь Диана Дэвис, весной этого года.
Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Ранее появилась информация, что пара 30 июня пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США.
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