Этери Тутберидзе сегодня вернется в Москву из США («Матч ТВ»)

сегодня вернется из США в Москву, сообщает «Матч ТВ».

Тренер прилетит в Россию через Стамбул.

Тутберидзе уехала в США, где сейчас тренируется ее дочь , весной этого года.

Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Ранее появилась информация, что пара 30 июня пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США.

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?