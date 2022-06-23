Яна Рудковская: «Мы с Плющенко все инвестировали в Россию. Честно говоря, он меня втянул в эту секту фигурного катания»

, жена двукратного олимпийского чемпиона , рассказала о строительстве гостиницы для спортсменов.

«Мы все инвестировали в Россию вместе с Евгением. Я поддерживаю все его проекты. Вы знаете, честно говоря, он меня втянул в эту секту фигурного катания. Это секта.

Когда ты заходишь в эту гостиницу, такое будет ощущение, что попал во французские Альпы или в Швейцарию, на какой-то горнолыжный курорт. Вообще атмосфера будет очень домашняя.

Многие фанаты, поклонники хотят приезжать. Если мы будем делать какие-то показательные выступления, вот как сейчас, мы, конечно, будем сдавать им номера. Но во время тренировочного процесса, я думаю, это исключено.

Я, честно говоря, немножко в шоке, потому что это очень тяжело не только в моральном плане, но и в принципе женщине тянуть такой груз ответственности. Это не каждая сможет. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Бывает и человеческий фактор, и куча всяких разных историй», — сказала Рудковская.