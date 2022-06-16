Мэдисон Чок и Эван Бейтс объявили о помолвке

Теги танцы на льду сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок Фигурное катание

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выступающие в танцах на льду, объявили о помолвке. 

Пара обручилась во время отпуска в Таиланде. Фигуристы катаются вместе 11 лет, а встречаются 6 лет, поэтому Бейтс сделал предложение 11 июня.

Чок и Бейтс – серебряные призеры Олимпиады-2022 в команде, трехкратные призеры чемпионатов мира, двукратные победители чемпионата четырех континентов, двукратные победители командного ЧМ, трехкратные чемпионы США. 

Кто в фигурке пара, кто – просто друзья, а кто уже расстался

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