Мэдисон Чок и Эван Бейтс объявили о помолвке

Американские фигуристы и , выступающие в танцах на льду, объявили о помолвке.

Пара обручилась во время отпуска в Таиланде. Фигуристы катаются вместе 11 лет, а встречаются 6 лет, поэтому Бейтс сделал предложение 11 июня.

Чок и Бейтс – серебряные призеры Олимпиады-2022 в команде, трехкратные призеры чемпионатов мира, двукратные победители чемпионата четырех континентов, двукратные победители командного ЧМ, трехкратные чемпионы США.

Кто в фигурке пара, кто – просто друзья, а кто уже расстался