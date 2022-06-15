Ирина Роднина: «Мне нравится, что составы делаются, хотя разрешения на участие в международных стартах нет. Жизнь продолжается»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о составах сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23.

«Мне нравится, что составы делаются, хотя разрешения участвовать в международных соревнованиях до конца этого года у нас нет.

Но для нас жизнь продолжается», – сказала Роднина.

Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых – в резерв

Самодурова, Железняков, Траньков, Плющенко, Тарасова, Тутберидзе вошли в тренерский состав сборной России по фигурному катанию