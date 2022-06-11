Тарасова о словах Бубки про отстранение россиян: «У нас разные позиции. О таком даже не хочется думать, не хочется говорить»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Сергей Бубка НОК Украины Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала слова главы НОК Украины Сергея Бубки за слова об отстранении российских спортсменов.

Ранее Бубка выразил солидарность с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сейчас у нас (с Бубкой) государства разные. У нас разные позиции. Конечно, это все удивительно, потому что люди, которые представляют большой спорт, понимают, что это такое – отстранение. Они понимают, каким может быть предательство, унижение.

Это кошмарная ситуация с отстранением наших спортсменов. Я хочу знать, почему так происходит. Я проработала 75 лет. И я хочу знать, за что. Мы должны знать, почему происходит подобное. Это что за волюнтаризм, это что вообще такое?

О таком даже не хочется думать, не хочется говорить. Не хочется верить, что те, за кого мы молились, кому мы желали победы, говорю о людях, которые представляют нашу сборную команду, могут что-то другое говорить. По-другому ощущать эту спортивную жизнь», – сказала Тарасова.

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