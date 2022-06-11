Тарасова о словах Бубки про отстранение россиян: «У нас разные позиции. О таком даже не хочется думать, не хочется говорить»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала слова главы НОК Украины Сергея Бубки за слова об отстранении российских спортсменов.

Ранее Бубка выразил солидарность с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сейчас у нас (с Бубкой) государства разные. У нас разные позиции. Конечно, это все удивительно, потому что люди, которые представляют большой спорт, понимают, что это такое – отстранение. Они понимают, каким может быть предательство, унижение.

Это кошмарная ситуация с отстранением наших спортсменов. Я хочу знать, почему так происходит. Я проработала 75 лет. И я хочу знать, за что. Мы должны знать, почему происходит подобное. Это что за волюнтаризм, это что вообще такое?

О таком даже не хочется думать, не хочется говорить. Не хочется верить, что те, за кого мы молились, кому мы желали победы, говорю о людях, которые представляют нашу сборную команду, могут что-то другое говорить. По-другому ощущать эту спортивную жизнь», – сказала Тарасова.