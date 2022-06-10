Татьяна Тарасова: «ISU не отвечает на простой вопрос – за что и почему отстранили наших спортсменов. Никто им права не дал так распоясаться»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что никто не давал Международному союзу конькобежцев (ISU) права так «распоясаться».

Сегодня в Таиланде завершился конгресс ISU, где среди прочего было продлено отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Конечно, там все политизировано. Они не отвечают на один простой вопрос – за что и почему наших спортсменов отстранили от соревнований на целый год. Никто им права такого не дал так распоясаться.

Именно русские фигуристы сделали огромный вклад в развитие фигурного катания, они не сделали ничего плохого. Если они уже приняли такое решение отстранить наших спортсменов, то пусть они будут здоровы», – сказала Тарасова.

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