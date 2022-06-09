Тарасова о письме Ласицкене Баху: «Это крик души. Спортсмены должны бороться за спортсменов»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась о письме олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене к главе Международного олимпийского комитета ( ) Томасу Баху.

«Это крик души. Мы ее поддержим, если несколько человек напишут такие письма. Спортсмены должны бороться за спортсменов.

Если нас некому защитить, то дело, конечно, пропащее.

Но нас должны защитить! А если нас некому защитить, мы должны защищаться сами», – сказала Тарасова.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха