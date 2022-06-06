Наталья Бестемьянова: «Есть все основания полагать, что наших фигуристов допустят до участия в международных турнирах в нейтральном статусе»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о том, что российскую делегацию допустили к конгрессу Международного союза конькобежцев (ISU).

«Это хорошая новость. Значит, в ISU не все настроены радикально против России.

Теперь есть все основания полагать, что наших фигуристов допустят до участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Как теннисистов и шахматистов», – сказала Бестемьянова.

Конгресс ISU во вторник рассмотрит вопрос отстранения российских спортсменов от международных стартов