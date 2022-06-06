Алексей Урманов: «Надеюсь, делегаты проголосуют за поднятие возрастного ценза. Говорить, что у спортсменов не хватит мотивации ждать до 17 лет, просто смешно»

Олимпийский чемпион Лиллехаммера-1994 Алексей Урманов поддержал идею повысить возрастной ценз в фигурном катании.

«Надеюсь, что делегаты проголосуют за поднятие возрастного ценза до 17 лет (на конгрессе – Sports.ru). Да, мы не увидим девочек на взрослом уровне в 15 лет. Но мы же увидим их в 17. В этом нет ничего страшного – тренеры и спортсмены быстро к этому адаптируются.

Говорить о том, что у спортсменов не хватит мотивации ждать до 17 лет, просто смешно. Мы что, представляем себе фигурное катание как дисциплину, где выступают всего три года? С 15 лет до 18? Это же не очень нормально.

Молодой пацан или девчонка, которые еще даже пороха не понюхали, у нас уже называются легендами спорта. Где становление спортсмена? Где развитие вида спорта?» – сказал Урманов.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так